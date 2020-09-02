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Общество

В пензенском минздраве рассказали, кого первым привьют от гриппа

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Первая партия вакцины от гриппа - 233 910 доз - поступила в Пензенскую область для иммунизации взрослого населения против гриппа. Это 36,7% от заявленного количества.

После распределения вакцины по медицинским учреждениям прививку от гриппа начнут делать уже в ближайшие 2-3 дня.

В первую очередь вакцинировать будут лиц из групп риска. К ним относятся дети, студенты, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких), а также декретированные группы населения (медики, соцработники, сотрудники сферы пищевой промышленности, образования и другие).

«В рамках национального календаря планируется привить 641 600 жителей области. Дополнительно за счет других источников финансирования прививками будут охвачены еще 34 000 человек. Всего в преддверии эпидсезона-2020/2021 от гриппа привьют 826 900 жителей области, что на 2,5% больше, чем в прошлом году», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В регионе уже началась вакцинация детей и беременных женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Пипец. Эксперимент над детьми,студентами, пожилыми, беременными и больными. А может надо было сначала привить этим всех депутатов и представителей власти?

Гость||

Да кто же вас заставляет прививаться не хотите не надо

Гость||

В МЗО Р,Ф есть статистика,где из числа заболевших КОВИДОМ-19 большая часть заразившихся это люди которые не имели прививку от гриппа.Так,что думайте и решайте сами,прививаться Вам от гриппа и иметь шанс не заразиться этой напостью или сослаться на поговорку --Авось пронесет.

Имя: Гость
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