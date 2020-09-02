В пензенском минздраве рассказали, кого первым привьют от гриппа

02.09.2020 | 16:55

Первая партия вакцины от гриппа - 233 910 доз - поступила в Пензенскую область для иммунизации взрослого населения против гриппа. Это 36,7% от заявленного количества.

После распределения вакцины по медицинским учреждениям прививку от гриппа начнут делать уже в ближайшие 2-3 дня.

В первую очередь вакцинировать будут лиц из групп риска. К ним относятся дети, студенты, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких), а также декретированные группы населения (медики, соцработники, сотрудники сферы пищевой промышленности, образования и другие).

«В рамках национального календаря планируется привить 641 600 жителей области. Дополнительно за счет других источников финансирования прививками будут охвачены еще 34 000 человек. Всего в преддверии эпидсезона-2020/2021 от гриппа привьют 826 900 жителей области, что на 2,5% больше, чем в прошлом году», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В регионе уже началась вакцинация детей и беременных женщин.