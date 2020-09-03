Среди новых пациентов с коронавирусом оказалось 6 детей

03.09.2020 | 11:57

В Пензенской области обнародованы подробные данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией на четверг, 3 сентября.

Среди 85 пациентов, у которых заражение COVID-19 было подтверждено за последние сутки, оказалось шестеро детей. Троим из них по году. Еще трое - в возрасте 5, 6 и 9 лет.

41 из новых случаев пришелся на Пензу, 24 - на Заречный, по 4 - на Бековский и Пензенский районы, 3 - на Сердобский, 2 - на Кузнецкий. По 1 диагнозу поставили в Бессоновском, Иссинском, Сосновоборском, Колышлейском, Каменском, Шемышейском и Никольском.

«Находятся под наблюдением 3 583 человек, сняты с наблюдения – 28 622», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За время пандемии на коронавирус проверили 245 871 человека, провели 258 489 исследований.