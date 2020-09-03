Сетевое издание|18+|Четверг|3 сен 2020|12:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом оказалось 6 детей

Печать

В Пензенской области обнародованы подробные данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией на четверг, 3 сентября.

Среди 85 пациентов, у которых заражение COVID-19 было подтверждено за последние сутки, оказалось шестеро детей. Троим из них по году. Еще трое - в возрасте 5, 6 и 9 лет.

41 из новых случаев пришелся на Пензу, 24 - на Заречный, по 4 - на Бековский и Пензенский районы, 3 - на Сердобский, 2 - на Кузнецкий. По 1 диагнозу поставили в Бессоновском, Иссинском, Сосновоборском, Колышлейском, Каменском, Шемышейском и Никольском.

«Находятся под наблюдением 3 583 человек, сняты с наблюдения – 28 622», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За время пандемии на коронавирус проверили 245 871 человека, провели 258 489 исследований.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пора отменять 3-ий этап и...переходить первому?

Гость||

Да кстати коэффициент распространения уже никто не учитывает?!

Гость||

На первый этап вы и идите!!!

Гость||

Гость писал(a):

Да кстати коэффициент распространения уже никто не учитывает?!
Мы по нему и до первого этапа не дотягиваем.

Гость||

А скоро начнут помирать снова, в том числе и родня у безмасочников, и волна сначала наберет силу, а затем схлынет - как вновь штабелями умирать начнут. Умные уже сейчас уйдут на полную самоизоляцию, не дожидаясь команды сверху - у умных есть запас денег чтобы переждать волну. А глупые будут ходить без масок, заражаться, умирать. Умным тоже достанется - но меньшему их количеству, потому что засядут на самоизоляцию, вероятность будет меньше подцепить.

Гость||

А глупые безмасочники - на то и глупые что ничему не научатся, даже если у них предки помрут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте