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Общество

Путепровод в Заречном полностью открыли после реконструкции

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В среду, 2 сентября, путепровод между Заречным и Монтажным полностью открыли после реконструкции. Реверсивное движение, которое было организовано ранее, сменилось двусторонним.

В пресс-службе местной администрации уточнили, что капитальный ремонт самого путепровода закончен, но благоустройство прилегающих территорий продолжается. Также меняют асфальт на съездах и на остановочной платформе между КПП и путепроводом.

«В ходе ремонта у нас образовалась экономия. Мы приняли решение на эти средства обновить асфальт рядом с путепроводом», - пояснил глава города Олег Климанов.

Завершены работы и на еще одном зареченском объекте - в бывшей избе-читальне в зоне отдыха «Солнечная». Теперь там располагается загс. Его обставили мебелью и оснастили необходимым оборудованием, учреждение готово к работе.

Сейчас территорию перед загсом благоустраивают. Торжественное открытие намечено на День города, 12 сентября.

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Источник — фото vk.com/id389874104
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Гость||

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