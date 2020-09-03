Путепровод в Заречном полностью открыли после реконструкции

03.09.2020 | 08:35

В среду, 2 сентября, путепровод между Заречным и Монтажным полностью открыли после реконструкции. Реверсивное движение, которое было организовано ранее, сменилось двусторонним.

В пресс-службе местной администрации уточнили, что капитальный ремонт самого путепровода закончен, но благоустройство прилегающих территорий продолжается. Также меняют асфальт на съездах и на остановочной платформе между КПП и путепроводом.

«В ходе ремонта у нас образовалась экономия. Мы приняли решение на эти средства обновить асфальт рядом с путепроводом», - пояснил глава города Олег Климанов.

Завершены работы и на еще одном зареченском объекте - в бывшей избе-читальне в зоне отдыха «Солнечная». Теперь там располагается загс. Его обставили мебелью и оснастили необходимым оборудованием, учреждение готово к работе.

Сейчас территорию перед загсом благоустраивают. Торжественное открытие намечено на День города, 12 сентября.