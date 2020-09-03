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Общество

При участии «Дамате» открыли «Стену памяти» в честь участников войны

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Группа компаний «Дамате» приняла участие в софинансировании проекта по созданию мемориальной экспозиции в память об участниках Великой Отечественной войны. На церемонии торжественного открытия 3 сентября 2020 года присутствовали ветераны, руководство и сотрудники администрации, представители общественности и местные жители, спонсоры и партнеры проекта, в том числе компания «Дамате».

Памятная экспозиция более чем с 1 000 фотографий участников Великой Отечественной войны и краткими сведениями о них установлена в центральном парке на «Аллее славы» в городе Нижнем Ломове Пензенской области. Здесь увековечена память местных жителей, сражавшихся на фронтах и проявивших в этом особые боевые заслуги.

Содействие компании в реализации этого важного проекта - свидетельство глубокой благодарности каждому участнику событий тех дней, дань уважения и признательности героям, вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В каждом выступлении почетных гостей прозвучали пожелания помнить и чтить память героев Великой Отечественной войны, хорошо знать историю родной страны, своей малой родины.

В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Известно, что в Нижнеломовском районе расположены основные производственные мощности проекта ГК «Дамате» по выращиванию и переработке мяса индейки. Налоговые отчисления предприятий группы способствуют развитию сельских территорий, а дополнительные благотворительные и спонсорские инициативы компании позволяют реализовывать социальные программы и развивать инфраструктуру района.

Летом 2019 года на территории городского парка состоялся запуск нового светодинамического фонтана. «Дамате» внесла финансовый вклад в его благоустройство и поддержала строительство объекта, перечислив 100 тысяч рублей. Объект строился общими усилиями землячества, администрации и предпринимателей.

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