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Общество

Пензенский колледж искусств получил новое музыкальное оборудование

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С вручения новых инструментов начался «Старт в профессию» в Пензенском колледже искусств. В 2020-м в учебном заведении произошла перезагрузка, поступило новое музыкальное оборудование, мебель.

«Пензенская область, участвуя в национальном проекте «Культура», получила серьезные средства на модернизацию учебных заведений и музыкальных школ», - сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Мы закупили огромное количество духовых инструментов, рояль, интерактивные доски, компьютеры, виртуальные витрины. Наш образовательный процесс в этом году должен быть насыщенным и интересным», - рассказала директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Во время культурно-образовательного квеста первокурсники погрузились в студенческую жизнь. В оркестре народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Ольги Лялиной состоят и новички, и те, кто продолжает учебу в колледже.

«На новом инструменте играть намного приятнее. Внешний вид, звук бархатный, яркий. Мы только радуемся этому приобретению», - отметила первокурсница Пензенского колледжа искусств Алиса Рудаева.

Средства на инструменты, учебную литературу поступили из двух бюджетов - федерального и областного.

Творческая площадка в заведении объединяет студентов сразу нескольких специальностей: исполнители, музыканты, будущие звукооператоры.

По словам Татьяны Курдовой, в 2021-м в рамках реализации национального проекта «Культура» обновление инструментального фонда ожидается и в Кузнецком музыкальном колледже, и в одной из районных школ искусств.

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Гость||

Лицей номер 2 обносят новым забором. А не лучше бы на эти деньги оборудование в кабинеты закупить? Или белые доски с фломастерами это верх совершенства? Интерактивные доски в каждый кабинет, ноутбуки, сенсорные доски? Нее, не слышали

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