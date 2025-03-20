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Общество

Министр образования побывал в общежитии пензенского колледжа

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На Набережной реки Пензы, 3а, капитально ремонтируют общежитие колледжа архитектуры и строительства. В четверг, 20 марта, объект посетил министр образования Алексей Фомин.

Министр образования побывал в общежитии пензенского колледжа

«На данный момент уже начата замена стеклопакетов и электропроводки, а также выполнены демонтажные работы оконных и дверных проемов», - написал чиновник в своем TG-канале.

Запланированы обновление полов, стен и потолков, переустройство систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Предполагается также благоустройство и озеленение территории.

Министр образования побывал в общежитии пензенского колледжа

Весь комплекс работ стоимостью 137 821 450 рублей должен быть выполнен до 20 ноября этого года.

Министр образования побывал в общежитии пензенского колледжа

«Хочу подчеркнуть важность этой инициативы для студентов, которые будут жить и учиться в новых, более комфортных условиях», - отметил Алексей Фомин.

В 2026-м должен начаться ремонт общежития социально-педагогического колледжа, расположенного на улице Гоголя, 3.

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Источник — фото из TG-канала Алексея Фомина
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