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История

История Пензы: Благодаря главе государства в городе появилось уникальное училище

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Старейшее во всей России образовательное учреждение аграрного профиля находится в Пензе и было открыто 29 апреля 1820 года. Сегодня оно известно как Пензенский агропромышленный колледж, до этого - совхоз-техникум, а первоначальное его название - училище садоводства.

Идея учреждения подобного образовательного заведения принадлежала лично императору Александру I. Разработкой проекта и претворением его в жизнь занималось Министерство внутренних дел - тогда оно еще не было полностью полицейским.

Для осмотра подходящей территории в Пензу снарядили комиссию во главе с бароном фон Бибирштейном. Идеальное место нашлось в трех верстах от города, сразу за бывшей засекой. Именно здесь среди древних рощ и построили большой учебный корпус.

Училище на протяжении долгих десятилетий готовило специалистов декоративного и промышленного садоводства, аграрных работников, а также пчеловодов. Образовательное заведение было на хорошем счету у властей. Его студентов привлекали даже для организации парка им. Белинского.

В 1836 году училище посетил Николай I. По воспоминаниям пензенского губернатора Панчулидзева, самодержец остался доволен, а директору учреждения в порыве радости присвоил орден святого Станислава IV степени.

Рядом с училищем садоводства имелось множество оранжерей с редкими для нашего климата растениями, а мед, который собирали на местных пасеках, говорят, был самым вкусным в Пензе. Теперь от Казенного сада не осталось и следа. Все застроили дачами.

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