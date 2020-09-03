Пенза приняла участие во всероссийской акции «Цветы памяти»

03.09.2020 | 20:01

Полковник в отставке Вячеслав Ампилогов - сын героя Великой Отечественной войны, участника сражений с японцами. Правда, о тех событиях его отец рассказывать не любил.

«После окончания битвы за Кенигсберг их погрузили в эшелоны, и они посчитали, что уже 1945 год, война заканчивается, они поедут домой. И все были настроены ехать домой. Они проехали Москву, проехали Урал, эшелон остановился в пустыне Монголии, их выгрузили, вещи оставили на песке, и они походным маршем пошли вперед. И окончил войну он в Порт-Артуре», - пояснил председатель совета ветеранов г. Пензы.

У Монумента воинской и трудовой славы пензенцев собрались участники всероссийской акции «Цветы памяти». Мероприятие посвятили событиям начала сентября 1945 года, происходившим на Дальнем Востоке.

Символом окончания Второй мировой войны является муаровая красно-бело-желтая лента, украшающая медаль «За победу над Японией» - последним союзником гитлеровской Германии.