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Общество

Пензенская область получит деньги для медиков и соцработников

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Пензенской области будут выделены дополнительные средства на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом.

Соответствующие распоряжения подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Так, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 млрд рублей. Более 321 млн рублей пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов», - уточняется в пояснительной записке к документам.

На выплаты медработникам Пензенской области будет выделено 193 млн 749 тыс. 900 руб., соцработникам - 71 млн 511 тыс. 900 руб.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Отлично! Мое личное мнение -Ковид у нас никогда не закончится. Думаю, не бабло надо выделять, а средства защиты медикам, чтобы они спокойно выполняли свою работу. Пока будут выплаты, будут и больные. Кто же от денег откажется, тем более что доплаты огромные для наших пензенских зарплат.

Гость||

Осталось только поспорить дойдут ли деньги до работников?? Большой большой вопрос

Гость||

Гость писал(a):

Пока будут выплаты, будут и больные. Кто же от денег откажется, тем более что доплаты огромные для наших пензенских зарплат.
Точно. На "вторую волну" выделили

Гость||

Гость писал(a):

Пока будут выплаты, будут и больные. Кто же от денег откажется, тем более что доплаты огромные для наших пензенских зарплат.

Точно. На "вторую волну" выделили

а потом на третью выделят,и тд. хорошо бы.

Гость||

Как Жлобит?! Жаль что нам!

Гость||

А как кончится эпидемия,ЗАО.ты опять будут по 20 к ? Тогда массово все побегут из профессии они уже привыкли к сотке,или придумают ещё какую нибудь заразу.Врачи получают,а продавцы,кондуктора,уборщицы они каждый день без выходных и проходных общаются с теми же ковид никами ,и им ни рубля не положено,а только штрафы.Вон на кондитерки попробуй сними маску или перчатки охрана смотрит в камеры и автоматом в зарплату выставляют штраф,за работу без маски ,10 раз попался,считай месяц на работу за так сходил.И все равно пол фабрики болеет,т.к.перчатки не спасут.Ты рукой в перчатке схватился за нос,потом за ручку двери,кнопку унитаза и следующий в обратном порядке.После каждого похода в туалет,надо бактерицидный душ принимать

Имя: Гость
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