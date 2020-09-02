Пензенская область получит деньги для медиков и соцработников

02.09.2020 | 12:10

Пензенской области будут выделены дополнительные средства на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом.

Соответствующие распоряжения подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Так, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 млрд рублей. Более 321 млн рублей пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов», - уточняется в пояснительной записке к документам.

На выплаты медработникам Пензенской области будет выделено 193 млн 749 тыс. 900 руб., соцработникам - 71 млн 511 тыс. 900 руб.