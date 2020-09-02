Обнародовали географию новых случаев коронавируса в регионе

02.09.2020 | 12:02

В регионе за сутки выявили 79 заразившихся коронавирусной инфекцией. 42 прибавившихся пациента - жители Пензы.

Также случаи инфекции зафиксировали в Пензенском (31) и Сердобском (2) районах. По одному заразившемуся зарегистрировали в Бессоновском, Колышлейском, Каменском и Бековском районах.

Среди новых пациентов есть двое детей в возрасте 2 месяцев и 5 лет. Общее число подхвативших вирус несовершеннолетних составило 440.

Всего с начала эпидемии в Пензенской области подвердили 8 279 случаев COVID-19.

Под наблюдением специалистов находится 3 516 человек, снято с него - 28 539, сообщили в региональном оперативном штабе.

В вирусологической лаборатории проверили 66 273 человека (всего 67 926 исследований), в лабораториях лечебной сети - 177 479 (всего 188 340 исследований). За сутки специалисты обследовали 2 291 пациента.