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Общество

Обнародовали географию новых случаев коронавируса в регионе

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В регионе за сутки выявили 79 заразившихся коронавирусной инфекцией. 42 прибавившихся пациента - жители Пензы.

Также случаи инфекции зафиксировали в Пензенском (31) и Сердобском (2) районах. По одному заразившемуся зарегистрировали в Бессоновском, Колышлейском, Каменском и Бековском районах.

Среди новых пациентов есть двое детей в возрасте 2 месяцев и 5 лет. Общее число подхвативших вирус несовершеннолетних составило 440.

Всего с начала эпидемии в Пензенской области подвердили 8 279 случаев COVID-19.

Под наблюдением специалистов находится 3 516 человек, снято с него - 28 539, сообщили в региональном оперативном штабе.

В вирусологической лаборатории проверили 66 273 человека (всего 67 926 исследований), в лабораториях лечебной сети - 177 479 (всего 188 340 исследований). За сутки специалисты обследовали 2 291 пациента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В регионе за сутки выявили 79 заразившихся коронавирусной инфекцией. 42 прибавившихся пациента - жители Пензы.
Пора бы руководству области и города соблюдать социальную дистанцию и ходить в масках. Давно пора.

Гость||

Да не 42 в Пензе, а 61.

Пензенский район это спутник и засечное. Считай Пенза.

Гость||

*63 (простите)

Гость||

Увеличение заболевших,а мы будем праздновать!Для чего в магазинах стоят охранники?Они не должны пропускать без масок

Гость||

Все идем на дни города, необходимо ускорить введение 2 этапа само ликвидации

Гость||

Где Роспотребнадзор?

Гость||

и чего мы ждем? праздник на празднике, кафе открыты, качалки открыты... а школы потом будем закрывать???? сворачивайте всю развлекалку, усиливайте масочный режим в транспорте и магазинах

Гость||

А что не попраздновать недельку,Чтоб посмеялись над нами,да уж будет не до выборов точно!

Гость||

Ну по поводу выборов вы зря так думаете. Война войной а выборы по расписанию! Просто это цирковое представление затянется дольше обычного,вот и всё.

Гость||

Гость писал(a):

*63 (простите)
Тогда уж 73

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.09.2020 13:14|

Ну по поводу выборов вы зря так думаете. Война войной а выборы по расписанию! Просто это цирковое представление затянется дольше обычного,вот и всё

А выбирать будем так же,как и на предыдущих выборах,на пеньках,в богажниках,на лавочках возле подъездов ?

Имя: Гость
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