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Общество

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем знаний

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Во вторник, 1 сентября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил первоклассников, школьников, студентов, родителей и педагогов с началом учебного года и Днем знаний.

«Этот праздник - один из самых торжественных и волнительных в году, он дорог всем поколениям.

Для первоклассников сегодня начнется новый этап в жизни, а выпускникам школ и вузов в этом году предстоит определиться с выбором будущей профессии. Пусть этот учебный год для всех станет щедрым на интересные события и творческие находки!

Сегодня для почти двух тысяч юных пензенцев распахнут свои двери сразу две новые школы: в районе Эко-квартал и Арбековская Застава. Хочется верить, что детям и педагогам в этих образовательных учреждениях будет удобно и комфортно, школа станет для них вторым домом и поможет обрести новых друзей», - отметил Владимир Мутовкин.

Он пожелал всем крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемой энергии, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и удачи во всех начинаниях.

«Школьникам и студентам - успехов в учебе и ярких новых творческих проектов, родителям и учителям - терпения и мудрости, радости от удач и побед ваших детей и воспитанников. С Днем знаний!» - сказал в заключение глава Пензы.

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