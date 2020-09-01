Сетевое издание|18+|Вторник|1 сен 2020|19:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Программа «Женский стиль» возвращается в эфир 11 канала

Печать

Лариса Офицерова и «Женский стиль» возвращаются. Программа вновь появится в эфире 11 канала после многомесячного перерыва.

«Зрители ждут красоты, приятных и познавательных бесед, хотят увидеть своих любимых гостей и ждут новых», - сообщила Лариса Офицерова.

Первый выпуск в новом телевизионном сезоне будет посвящен довольно деликатной теме - женской груди, точнее тому, как ее уменьшить.

«Бывает реально тяжело. Ты как рюкзак носишь это все. С четвертым размером невозможно побегать, попрыгать, а когда у тебя десятый-одиннадцатый... Это же даже по кочкам тяжело ехать», - рассказала ведущая.

Уже готовы к эфиру несколько новых выпусков «Женского стиля»: об особенностях знакомства в период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, о том, как стать успешной бизнес-леди, кто может помочь в этом даме-предпринимательнице, о призывной компании и о том, как матерям подготовить своих сыновей к службе в армии, и о многом другом.

«Телевидение съедает 50% макияжа и 70% эмоций. Представляете, какие страсти кипят в студии для того, чтобы вы почувствовали наши эмоции через этот красивый экран?» - отметила Лариса.

Программа о милых дамах и их интересах возвращается. В среду, 2 сентября, в 19:00 на 11-м.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А-то по помойкам лазать собиралась...

Гость||

Каждому краю свой женский стиль, но что ж тут поделаешь,если в Пензе он «Офицерова» и тема актуальная для неё. Только надо ещё прибавить липосакцию и прививку мозга и чуть-чуть вменяемой колористики волос . А так очень достойный образчик центрак-стайл

Гость||

Ой бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяя (((((((((((((((((((

Гость||

Гость писал(a):

Каждому краю свой женский стиль, но что ж тут поделаешь,если в Пензе он «Офицерова» и тема актуальная для неё. Только надо ещё прибавить липосакцию и прививку мозга и чуть-чуть вменяемой колористики волос . А так очень достойный образчик центрак-стайл
Ай как изящненько-то )))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте