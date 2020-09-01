Программа «Женский стиль» возвращается в эфир 11 канала

01.09.2020 | 19:05

Лариса Офицерова и «Женский стиль» возвращаются. Программа вновь появится в эфире 11 канала после многомесячного перерыва.

«Зрители ждут красоты, приятных и познавательных бесед, хотят увидеть своих любимых гостей и ждут новых», - сообщила Лариса Офицерова.

Первый выпуск в новом телевизионном сезоне будет посвящен довольно деликатной теме - женской груди, точнее тому, как ее уменьшить.

«Бывает реально тяжело. Ты как рюкзак носишь это все. С четвертым размером невозможно побегать, попрыгать, а когда у тебя десятый-одиннадцатый... Это же даже по кочкам тяжело ехать», - рассказала ведущая.

Уже готовы к эфиру несколько новых выпусков «Женского стиля»: об особенностях знакомства в период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, о том, как стать успешной бизнес-леди, кто может помочь в этом даме-предпринимательнице, о призывной компании и о том, как матерям подготовить своих сыновей к службе в армии, и о многом другом.

«Телевидение съедает 50% макияжа и 70% эмоций. Представляете, какие страсти кипят в студии для того, чтобы вы почувствовали наши эмоции через этот красивый экран?» - отметила Лариса.

Программа о милых дамах и их интересах возвращается. В среду, 2 сентября, в 19:00 на 11-м.