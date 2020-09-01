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Общество

Пензенцам рассказали, как использовать бесплатные флаеры

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С 4 по 6 сентября пензенцы смогут воспользоваться флаерами, полученными на избирательных участках в день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Предъявив флаер, можно в течение часа погонять на роликовых коньках в Комсомольском парке, который будет ждать гостей с 10:00.

Также пензенцам предлагается покататься на муниципальных аттракционах в Детском парке или парке имени Белинского, посетить дворец спорта «Рубин» и молодежный центр «Юность».

Любителей живой природы ждет зоопарк.

Культурно просветиться можно в пензенских музеях: краеведческом, народного творчества, И. Н. Ульянова и В. О. Ключевского. Следует помнить, что в связи с сохранением ограничительных мер в залах будут одновременно находиться не более 50 человек.

Для посещения Музея одной картины необходимо предварительно записаться по телефону 56-14-27. 4 сентября музей открыт с 12:00 до 20:00, 5-го и 6-го - с 10:00 до 18:00.

В Литературном музее 4, 5 и 6 сентября с 10:00 до 17:00 будет устроено бесплатное посещение с флаерами. Для организованных групп (10 и более человек) предусмотрена заблаговременнная запись по телефону 56-13-12.

Также посетителей с флаерами ждут в гости картинная галерея им. К. А. Савицкого и Губернаторский дом (открыты все три дня с 12:00 до 20:00).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А посетившим все эти мероприятия -суперприз! Три недели в КИМе.

Гость||

Надеюсь Вы будете сидеть дома, все время, долго, желательно вообще не выходить никуда. чтобы своим видом не омрачать праздник остальным

Гость||

"рассказали, как использовать бесплатные флаеры..." Помним и знаем с детства,хорошо помять и использовать для...

Гость||

Гость писал(a):

А посетившим все эти мероприятия -суперприз! Три недели в КИМе.
....согласен !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и молодежный центр «Юность».
, а вот это на фига, что там будет ?

Гость||

А эти флаеры выдавали только избранным? Нам в 35 школе такие флаеры не давали.

Гость||

Гость писал(a):

А эти флаеры выдавали только избранным? Нам в 35 школе такие флаеры не давали.
...в песочнице детской площадки выдавали флаера во времена выборов)

Гость||

В Сурском квартале тоже не выдавали.

Имя: Гость
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