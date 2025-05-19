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Из жизни

Пензенский зоопарк остался без ягуара Азара

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Гости Пензенского зоопарка больше не смогут увидеть ягуара по кличке Азар. Животное отправили в Нижний Новгород.

Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в зоопарке, отметив, что переезд связан с «созданием семьи».

В зоопарке Нижнего Новгорода Азар составит пару черной пантере Наоми.

Ягуар прибыл в Пензу из Самарского зоопарка в 2016 году. На тот момент ему было 4 месяца. Имя котенку дали в честь Ассоциации зоопарков и аквариумов России (АЗАР), которую как раз основали в то время.

«Азар очаровывает всех и безоговорочно. Он очень любит внимание. Как и все коты, он любит много спать, причем с таким наслаждением на морде, что невольно завидуешь ему. Особенно, когда он растягивается на ветке дерева, свесив лапы. По характеру он неспешен, самодостаточен и очень любит себя», - описали ягуара в Пензенском зоопарке.

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Источник — фото - кадр с видео Пензенского зоопарка
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