Пензенских школьников бесплатно покормили после линейки

01.09.2020 | 18:14

Праздник праздником, а прием пищи строго по расписанию. Младшие школьники уселись за обеденные столы, как только на линейке для них прозвенел приветливый колокольчик. Начиная с 1 сентября для маленьких учеников в Пензенской области организовали бесплатное горячее питание, обеспечить которое поручил Президент РФ Владимир Путин.

Макароны и колбасу, а еще печенье и сок давали в школе № 65. Вторая параллель пришла в столовую вслед за первоклассниками, которые порадовали поваров своим аппетитом.

«Макароны - это любимая еда, наверное. В основном все съедали», - рассказала заведующая столовой школы № 65 Татьяна Акимова.

А среди второклассников нашлись те, кто попросил дополнительную порцию. Хотя повара сразу рассчитали такую, чтобы растущему организму хватало.

Не только за меню следят в столовой. Важно и то, как располагаются дети.

«Если раньше за нашими столами обедали или завтракали 6-8 учеников, то теперь четыре. Все ребятишки разделены на потоки», - пояснила директор школы № 65 Элина Маткова.

Бесплатное горячее питание доступно для всех школьников области с первого по четвертый класс. Ребят утром будут кормить завтраками, а тех, кто останется в группе продленного дня, еще и обедами.