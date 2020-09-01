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Общество

Пензенских школьников бесплатно покормили после линейки

Печать

Праздник праздником, а прием пищи строго по расписанию. Младшие школьники уселись за обеденные столы, как только на линейке для них прозвенел приветливый колокольчик. Начиная с 1 сентября для маленьких учеников в Пензенской области организовали бесплатное горячее питание, обеспечить которое поручил Президент РФ Владимир Путин.

Макароны и колбасу, а еще печенье и сок давали в школе № 65. Вторая параллель пришла в столовую вслед за первоклассниками, которые порадовали поваров своим аппетитом.

«Макароны - это любимая еда, наверное. В основном все съедали», - рассказала заведующая столовой школы № 65 Татьяна Акимова.

А среди второклассников нашлись те, кто попросил дополнительную порцию. Хотя повара сразу рассчитали такую, чтобы растущему организму хватало.

Не только за меню следят в столовой. Важно и то, как располагаются дети.

«Если раньше за нашими столами обедали или завтракали 6-8 учеников, то теперь четыре. Все ребятишки разделены на потоки», - пояснила директор школы № 65 Элина Маткова.

Бесплатное горячее питание доступно для всех школьников области с первого по четвертый класс. Ребят утром будут кормить завтраками, а тех, кто останется в группе продленного дня, еще и обедами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Макароны - это любимая еда, наверное. В основном все съедали», - рассказала заведующая столовой школы № 65 Татьяна Акимова.
Депутаты рекомендовали народу макарошки,которые не просили Вас рожать...

Гость||

Полным поменьше худеньким по больше

Гость||

Да, да мамаша, вас услышали ...

Гость||

Лишь бы не эхинококк

Гость||

Достижение, прорыв. Что для развитых стран просто как само собой.

Имя: Гость
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