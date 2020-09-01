Пензенские школьники будут проводить перемены в классе

01.09.2020 | 12:01

Во вторник, 1 сентября, региональное управление Роспотребнадзора разместило рекомендации для школьников по профилактике заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

Согласно им, перед тем как приступить к занятию, рабочее место ребятам нужно протирать антисептической салфеткой. В их наличии в рюкзаке необходимо убедиться перед выходом из дома.

Одежду школьникам специалисты рекомендовали выбирать так, чтобы позаботиться о комфортном самочувствии: недопустим перегрев или переохлаждение.

Заниматься ученики будут в одном классе. Физику, химию, трудовое обучение, физкультуру, иностранный язык и информатику организуют в отведенном для них кабинете.

Что касается перемен, то активность вне стен класса находится под запретом.

«На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для глаз. Выходи из класса организованно для похода в столовую (в регламентированное для питания класса время) и перехода в специальные кабинеты, неорганизованно - в туалет, медицинский кабинет», - обратились к учащимся в ведомстве.

В классах обеспечат сквозное проветривание. Это будут делать во время отсутствия детей: на переменах, когда школьники отправятся в столовую, во время уроков, если ребята занимаются в другом кабинете.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора рекомендовали ребятам пользоваться одноразовыми салфетками, чтобы прикрывать нос при чихании и кашле, не опасаться «утренних фильтров», правильно питаться, регулярно мыть руки и не забывать о физкультминутках во время урока.