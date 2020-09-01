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Общество

Пензенские школьники будут проводить перемены в классе

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Во вторник, 1 сентября, региональное управление Роспотребнадзора разместило рекомендации для школьников по профилактике заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

Согласно им, перед тем как приступить к занятию, рабочее место ребятам нужно протирать антисептической салфеткой. В их наличии в рюкзаке необходимо убедиться перед выходом из дома.

Одежду школьникам специалисты рекомендовали выбирать так, чтобы позаботиться о комфортном самочувствии: недопустим перегрев или переохлаждение.

Заниматься ученики будут в одном классе. Физику, химию, трудовое обучение, физкультуру, иностранный язык и информатику организуют в отведенном для них кабинете.

Что касается перемен, то активность вне стен класса находится под запретом.

«На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для глаз. Выходи из класса организованно для похода в столовую (в регламентированное для питания класса время) и перехода в специальные кабинеты, неорганизованно - в туалет, медицинский кабинет», - обратились к учащимся в ведомстве.

В классах обеспечат сквозное проветривание. Это будут делать во время отсутствия детей: на переменах, когда школьники отправятся в столовую, во время уроков, если ребята занимаются в другом кабинете.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора рекомендовали ребятам пользоваться одноразовыми салфетками, чтобы прикрывать нос при чихании и кашле, не опасаться «утренних фильтров», правильно питаться, регулярно мыть руки и не забывать о физкультминутках во время урока.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Всё. Закрыли с малолетки...

Гость||

Ничего нового. В гимназии так и было в начальной школе. Только ещё и не проветривали.

Гость||

Гость писал(a):

Всё. Закрыли с малолетки...
С детства надо приучать

Гость||

Аааа, то есть салфетки всё же за свой счет покупать? Годится! Что ж, не зря по червонцу родителям на детей государство давало. Не зряяяя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В их наличии в рюкзаке необходимо убедиться перед выходом из дома.
А школа не будет обеспечивать?

Гость||

Гость|01.09.2020 12:42| А школа не будет обеспечивать?

НЕТ!!!! С чего это она должна обеспечивать? Горячей едой накорми, уму разуму научи, воспитай патриотизьм и уважение - вам мало? Обнаглели, что характерно!!!

Гость||

А пыхнуть старшекласснику где ?прям из форточки в классе, вот это они не учли. Надо подумать на эту тему пока не поздно.

Гость||

Ваши дети - ваши заботы об их благополучии! Антисептики стоят не так дорого, не экономьте на здоровье своего ребенка - оно в зоне только вашей ответственности, господа родители.

Гость||

Строгач.Ну если малолетке не побегать на перемене, выпустить пар, то мне страшно за жизнь учителей к концу дня.

Гость||

Надеюсь, что эти рекомендации останутся на бумаге.

Гость||

А дворик для прогулок?

Гость||

В нашем классе стоят 16 парт,первый ряд в 1,5 метрах от доски,расстояние между рядами меньше метра. Внимание,вопрос: где на перемене должны разместиться 32 ученика класса?

Гость||

а вот в поганом совке,дети на переменах выходили на улицу и играли в классики,почувствуйте разницу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается перемен, то активность вне стен класса находится под запретом.
Ничего хороше,остается колючкой огородить и вышки поставить.

Гость||

Памперсы в школу носить всем до 11 класса.

Имя: Гость
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