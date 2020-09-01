Областная больница получила новые реанимационные кровати

01.09.2020 | 17:14

В кардиореанимации областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко установили новые кровати.

Стоимость оборудования составила 2,6 млн рублей. Деньги на него были выделены из федерального бюджета.

Реанимационные кровати функциональны, легки в управлении. Они состоят из четырех секций ложа и интегрированной системы взвешивания пациента. Оборудование можно регулировать несколькими способами по высоте, также в нем предусмотрены боковые наклоны.

«Управление осуществляется с помощью пульта для медицинского персонала или с пультов, встроенных в боковые ограждения в изголовье. Кроме того, управление высотой ложа и латеральными наклонами может осуществляться педалями, расположенными на нижней раме по обе стороны кровати», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Всего в больницу поступило 13 реанимационных кроватей.