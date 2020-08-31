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Общество

Валерий Лидин оценил готовность к учебному году школы № 28

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В понедельник, 31 августа, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин побывал в школе № 28 имени В. Ю. Ключевского. Спикер проверил готовность образовательного учреждения к новому учебному году.

В День знаний в школе пройдет торжественная линейка для учеников 1, 9 и 11-х классов. При ее организации учтут все новые рекомендации Роспотребнадзора. После мероприятия будут проведены урок истории и занятие, посвященные 75-летней годовщине Победы.

За парты в 2020 году сядут 550 ребят. Администрация школы составила расписание занятий и перемен так, чтобы минимизировать контакты учеников одного класса с другими.

Также в образовательном учреждении запланированы регулярные мероприятия по дезинфекции, ежедневный контроль за температурой тела педагогов и школьников и частое пребывание детей на свежем воздухе.

Валерий Лидин осмотрел классы, столовую и пищеблок. Особое внимание он уделил вопросу организации бесплатного горячего питания у младшеклассников.

«У вас в этом году ожидается 215 учеников, которые будут посещать с 1-го по 4-й классы. Горячее питание должно предоставляться уже с первого дня обучения. Необходимые средства поступили из федерального бюджета и на условиях софинансирования выделены из областной казны. В целом по региону бесплатное питание смогут получать более 55 тысяч детей», - пояснил парламентарий.

Также Валерий Лидин побеседовал с родителями учащихся. Пензенцы выразили ему благодарность за поддержку школы. Летом в заведении отремонтировали входную группу и уложили асфальт. Кроме того, у въездных ворот на территорию обустроили «лежачие полицейские» и установили дорожные знаки «Дети».

На память о своем визите спикер передал в библиотеку школы несколько книг, которые рассказывают о почетных гражданах Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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