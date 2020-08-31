Пензенцев приглашают на фестиваль «Доброе сердце»

31.08.2020 | 11:42

Во вторник, 1 сентября, в Пензе пройдет фестиваль «Доброе сердце». В нем примут участие некоммерческие организации и объединения, инициативы которых поддержали правительство региона и Президент РФ.

На площадке фестиваля организуют выставки творческих работ и интерактивные, мастер-классы, благотворительные аукционы, игровые квесты, а также будут распространять презентационные материалы и издания о возможностях пензенских НКО.

Кроме того, гости праздника смогут получить бесплатные консультации по защите прав потребителей, угоститься блюдами национальной кухни, сделать снимки в фотозонах.

«Впервые фестиваль состоялся в 2019 году, в нем приняло участие свыше 70 некоммерческих организаций», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фестиваль «Доброе сердце» проведут на Юбилейной площади с 12:00 до 15:00.