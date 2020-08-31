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Общество

Пензенцев приглашают на фестиваль «Доброе сердце»

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Во вторник, 1 сентября, в Пензе пройдет фестиваль «Доброе сердце». В нем примут участие некоммерческие организации и объединения, инициативы которых поддержали правительство региона и Президент РФ.

На площадке фестиваля организуют выставки творческих работ и интерактивные, мастер-классы, благотворительные аукционы, игровые квесты, а также будут распространять презентационные материалы и издания о возможностях пензенских НКО.

Кроме того, гости праздника смогут получить бесплатные консультации по защите прав потребителей, угоститься блюдами национальной кухни, сделать снимки в фотозонах.

«Впервые фестиваль состоялся в 2019 году, в нем приняло участие свыше 70 некоммерческих организаций», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фестиваль «Доброе сердце» проведут на Юбилейной площади с 12:00 до 15:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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