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Общество

В День знаний пензенцы не смогут купить в магазинах спиртное

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1 сентября, в День знаний, в Пензе будет запрещено продавать алкогольную продукцию в магазинах розничной торговли. Соответствующее постановление приняла администрация города.

В этот день опергруппы из числа сотрудников районных администраций и полиции будут контролировать работу торговых точек и следить за тем, как выполняется запрет.

«Эти меры предпринимаются в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Запрет на торговлю спиртным 1 сентября и в день выпускных регламентирован на уровне области. Тем не менее каждый раз власти Пензы издают соответствующие постановления.

Спиртным в Пензе не будут торговать невзирая на то, что праздник в День знаний пройдет не для всех учеников и педагогов. Школы должны сами определиться с форматом линеек и их участниками. В ряде учебных заведений решено провести праздник только для учеников 1, 4, 9 и 11-х классов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Спасибо, что предупредили

Гость||

penzainform.ru писал(a):

меры предпринимаются в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц
По такой логике в первую очередь нужно запрещать продажи алкоголя на новый год.

Гость||

Интересно, откуда мягко говоря нетрезвые на 1 сентября берутся после таких мер?))))

Гость||

Кто умножает знания - умножает скорбь. Пейте водку!

Гость||

Сегодня же начну бухать в дымину до 2 сентября.

Гость||

Спасибо, что предупредили

Гость||

Хорошо хоть закусывать не запретили, а уж насчет выпить это не проблема ;)

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, откуда мягко говоря нетрезвые на 1 сентября берутся после таких мер?))))
А пьяные и нетрезвые это Пидорасы из администрации и их блядюги прихвостни, выдумывающие вот такие запреты.

Гость||

Гость писал(a):

Пидорасы из администрации и их бля
Дык, громше всех "Держите вора!" кричит сам вор!

Гость||

а мы уже давно затарились

Имя: Гость
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