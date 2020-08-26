В День знаний пензенцы не смогут купить в магазинах спиртное

26.08.2020 | 13:53

1 сентября, в День знаний, в Пензе будет запрещено продавать алкогольную продукцию в магазинах розничной торговли. Соответствующее постановление приняла администрация города.

В этот день опергруппы из числа сотрудников районных администраций и полиции будут контролировать работу торговых точек и следить за тем, как выполняется запрет.

«Эти меры предпринимаются в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Запрет на торговлю спиртным 1 сентября и в день выпускных регламентирован на уровне области. Тем не менее каждый раз власти Пензы издают соответствующие постановления.

Спиртным в Пензе не будут торговать невзирая на то, что праздник в День знаний пройдет не для всех учеников и педагогов. Школы должны сами определиться с форматом линеек и их участниками. В ряде учебных заведений решено провести праздник только для учеников 1, 4, 9 и 11-х классов.