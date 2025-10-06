Любовь к книгам заставила кузнечанку нарушить закон

06.10.2025 | 18:21

В Кузнецке 21-летняя горожанка обокрала книжный магазин из-за любви к литературе. Она хотела читать.

В торговой точке кузнечанка незаметно спрятала понравившиеся книги в карманы куртки, а часть сложила в пакет. С добычей она прошла мимо кассы, не заплатив.

Когда в магазине заметили пропажу товара (стоимостью около 6 000 рублей), его представитель обратился в полицию. Девушку вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Она созналась в содеянном и рассказала, что принесла печатные издания домой, чтобы читать.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщили в областном УМВД РФ.

Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.