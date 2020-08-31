Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|20:31
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Общество

Для пензенцев в День знаний споет российский артист Трофим

Печать

От традиционной презентации спортивных школ к фестивалю с красивым названием «Первый шаг к успеху». В День знаний на Юбилейной площади состоится грандиозный праздник, на котором родители вместе с детьми смогут познакомиться с представителями секций, творческих коллективов, узнать о достижениях воспитанников и определиться с выбором, чем же ребенок будет заниматься в свободное от учебы время.

«Заявлено рекордное количество участников-организаций - по моим подсчетам, 134. Также НКО проведут свой фестиваль «Доброе сердце».

Впервые на Юбилейную площадь приедет мобильный кванториум, который может разъезжать не только по Пензе, но и по области и вовлекать детей в техническое творчество и не только», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На организационном собрании решали, где будет располагаться сцена, куда поставят скалодром, где какой коллектив разместится для презентации.

«Каждый год в плавание записывается наибольшее количество детей. Родители, может быть, сначала и не видят своего ребенка чемпионом, но очень хотят, чтобы он научился плавать», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Сделать «первый шаг к успеху» пензенцы могут с 12:00 до 15:00. Именно столько будет на Юбилейной площади длиться мероприятие. А затем, уже ближе к вечеру, пройдет еще один фестиваль - «Спасибо». Благодарить будут тех, кто во время пандемии был на страже здоровья пензенцев, кто помогал пожилым с доставкой необходимых товаров.

«Был приглашен очень известный российский исполнитель, певец Трофим, и он выступит с концертом», - сообщил Олег Ягов.

Исполнит певец более десяти композиций.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Во сколько Трофим петь будет?

Гость||

ВОТ ЗА ТРОФИМА СПАСИБО.

Гость||

Трофим, это Трофимов что ли? Не люблю!

Гость||

Эх, дал бы кто взаймы, до следуйщей зимы, да позабыл об этом...

Гость||

Какаой трофим быдло?это двойник из каменки.

Гость||

Гость писал(a):

Не люблю!
Может не анализировали текст? Последние годы песни не актуальные,много ля-ля. А ранние актуальны и сейчас.

Аристократия помойки,Песня о Ленине,Боги мои боги... Много хорошего,только цензоры не дадут исполнить.

Гость||

Гость писал(a):

Может не анализировали текст?
Анализировал, давно. Слишком примитивно! Я Макаревича люблю

Гость||

За что? Всегда лизал власти,а сейчас свалил. Виноградники крымские отжали у "правдолюба"?

Гость||

Гость писал(a):

За что?
За что!? За что можно любить поэта-философа всея руси? За поэзию, конечно! И плевать на его политические взгляды, это его личное дело. А если ты этого не понимаешь, то значит не дорос еще

Гость||

Тыкать папе своему будешь,недоумок.

Гость||

Гость писал(a):

Тыкать папе своему будешь,недоумок.
Папа умер в 1990 году, ублюдок ты долбаный

Гость||

Хорошо не дожил...

Гость||

Во прикол,можа постреляются старьё?

Гость||

Для детишек мурку споёт

Гость||

Гость писал(a):

Во сколько Трофим петь будет?
И за сколько?

Имя: Гость
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