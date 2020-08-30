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Общество

В регионе стартует месячник по снижению неформальной занятости

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Во вторник, 1 сентября, в Пензенской области стартует месячник по снижению неформальной занятости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, соцзащиты и демографии.

Цель мероприятия - привлечь внимание пензенцев к проблемам трудовых отношений, не оформленных по закону.

Во время месячника жители области могут сообщить о фактах выдачи заработной платы «в конвертах», нежелании руководства заключать трудовые договоры с работниками.

Все вопросы и сообщения будут приниматься по номерам горячей линии 8(8412)-52-24-09 и 8(8412)-94-02-21.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото trud.pnzreg.ru
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