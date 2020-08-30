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Общество

В области проверили обеспеченность школьников учебниками и пособиями

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В прокуратуре Пензенской области подвели итоги проверки обеспеченности школьников учебниками и рабочими тетрадями.

В целом образовательные учреждения к новому учебному году укомплектованы необходимыми пособиями. Однако в некоторых местах выявлены нарушения.

Так, в Пензенском районе 12 школ не закупили учебники по технологии, изобразительному искусству, музыке и физической культуре. Районный прокурор внес представления директорам этих образовательных учреждений.

В школе № 1 Сердобска учебников, которые входят в обязательную часть программы, на всех школьников не хватило. Некоторые ребята остались без требуемых пособий по русскому языку, музыке, технологии, изо и физической культуре.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в других образовательных учреждениях Сердобского района: лицее № 2 и школе № 10 Сердобска, в школах сел Мещерского, Пригородного, поселка Сазанье и в филиалах этих учебных заведений.

«Схожим нарушениям дана оценка прокурорами Кузнецка, Бессоновского, Иссинского, Лопатинского, Мокшанского районов», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В Тамале отсутствовали учебники по русскому языку для 6-го класса. В Пачелмском районе родителям учеников рассылали СМС-сообщения о необходимости приобрести рабочие тетради.

«В связи с невключением учебных пособий (рабочих тетрадей) в перечень учебников, используемых в образовательном процессе в новом учебном году, и отсутствием их в распоряжении 6 школ Колышлейского района, прокурор района объявил их директорам предостережения о недопустимости нарушений закона о бесплатности и доступности образования», - добавила Светлана Артамонова.

Аналогичные нарушения выявлены и в 6 школах Малосердобинского района. Их руководителям объявлены предостережения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А Пенза в стороне? Пензу прокуроры не проверяют? Почему? Уплочено?

Имя: Гость
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