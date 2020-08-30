Остался месяц на изменение формы получения федеральных льгот

30.08.2020 | 17:44

Решение надо принять, взвесив все за и против, чтобы потом не жалеть о сделанном, ведь поменять свой выбор можно будет только через год. Пришло время федеральным льготникам, имеющим право на получение набора социальных услуг, подумать о том, что им важнее.

Натуральная форма, то есть лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевка на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на поезде или автобусе до профилактория. Или же все это в денежном эквиваленте. Сумма за год - 13 860 рублей 72 копейки.

Чтобы обозначить свой выбор, в Пенсионный фонд России необходимо подать соответствующий документ.

«Такое заявление пишется один раз. Если в этом году человек определился, что хочет на следующий год с 1 января получать в виде денег, он пишет такое заявление. И дальше, пока он не поменяет своего решения, приходить никуда не нужно, никакого заявления писать не надо», - пояснила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Последний день подачи - 30 сентября. После этой даты об изменении формы получения набора социальных услуг придется забыть на год.

«Оформить это письменно в виде своего заявления можно либо в МФЦ или клиентской службе пенсионного фонда, либо такая возможность есть в личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР», - добавила Екатерина Иванова.

Денежный эквивалент набора социальных услуг выплачивается ежемесячно по 1 155 рублей 6 копеек. В прошлом году из 124 с половиной тысяч федеральных льготников Пензенской области натуральный вид выбрали 22%.