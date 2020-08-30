Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 авг 2020|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Остался месяц на изменение формы получения федеральных льгот

Печать

Решение надо принять, взвесив все за и против, чтобы потом не жалеть о сделанном, ведь поменять свой выбор можно будет только через год. Пришло время федеральным льготникам, имеющим право на получение набора социальных услуг, подумать о том, что им важнее.

Натуральная форма, то есть лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевка на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на поезде или автобусе до профилактория. Или же все это в денежном эквиваленте. Сумма за год - 13 860 рублей 72 копейки.

Чтобы обозначить свой выбор, в Пенсионный фонд России необходимо подать соответствующий документ.

«Такое заявление пишется один раз. Если в этом году человек определился, что хочет на следующий год с 1 января получать в виде денег, он пишет такое заявление. И дальше, пока он не поменяет своего решения, приходить никуда не нужно, никакого заявления писать не надо», - пояснила руководитель пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области Екатерина Иванова.

Последний день подачи - 30 сентября. После этой даты об изменении формы получения набора социальных услуг придется забыть на год.

«Оформить это письменно в виде своего заявления можно либо в МФЦ или клиентской службе пенсионного фонда, либо такая возможность есть в личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР», - добавила Екатерина Иванова.

Денежный эквивалент набора социальных услуг выплачивается ежемесячно по 1 155 рублей 6 копеек. В прошлом году из 124 с половиной тысяч федеральных льготников Пензенской области натуральный вид выбрали 22%.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Почему она всегда как напугана чем?

Гость||

Симпатичная и очень привлекательная Екатерина!!!!

Гость||

Путёвку дают не ежегодно, а раз в пять лет. А если брать за год деньгами, то из очереди на путёвку выкидывают

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте