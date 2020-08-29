В Сосновоборске двух безработных незаконно сняли с учета

29.08.2020 | 12:19

В Сосновоборске районный центр занятости населения незаконно снял с учета безработных граждан и прекратил им выплату пособия. Это нарушение, совершенное 22 июня, выявила прокуратура.

Формальным поводом стала длительная неявка граждан для перерегистрации без уважительных причин. Однако приходить им, как выяснилось, не требовалось: центры занятости самостоятельно запрашивают в Пенсионном фонде РФ нужные данные.

«Более того, в регионе с 31 марта по 19 июня действовал режим самоизоляции и в указанный период граждане не имели возможности самостоятельно явиться в центр занятости», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района внес директору центра занятости населения Сосновоборского района представление и направил в суд иски. В итоге сельчан восстановили на учете в качестве безработных и выплатили им задолженность по пособию.