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Общество

Пензенцы отпраздновали день Ленинского района

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Праздник в честь дня Ленинского района города Пензы начался с веселых песен и выступления творческих коллективов. Но затем мероприятие попыталась испортить непогода. Внезапно хлынувший дождь ненадолго согнал публику со зрительских мест. А вот приглашенных ораторов стихия не испугала.

«Желаю всем мира, добра и процветания! Да здравствует город Пенза, да здравствует Ленинский район!» - провозгласил заместитель председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

Слово за слово, и дождь прошел. Праздник продолжился вручением почетных грамот и благодарностей губернатора, Законодательного собрания, городской думы и администрации района. Были отмечены несколько человек, которые внесли большой вклад в развитие и укрепление муниципального образования.

«Важно, чтобы была хорошая команда, была поддержка людей и всегда находился отклик. Любую проблему можно решить, если рядом будет хорошая команда», - отметила глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Среди награжденных - представители промышленности, здравоохранения, культуры, коммунальной сферы.

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