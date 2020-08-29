Исторический фестиваль под Пензой собрал тысячи зрителей

29.08.2020 | 19:45

Говорят, что в каждом веке есть свое средневековье. Пензенской области повезло - оно здесь каждый год.

В нескольких десятках километров от города открылся традиционный всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций». В лесу можно застрять в XIII веке, когда полчища хана Батыя напали на огромное поселение.

Погрузиться в средневековье можно, общаясь с оружейными мастерами.

«На раскопках нашли колечко - прямо в крепости. Я восстановил это кольцо и из подобных отковал панцирь, в нем примерно 26 тысяч колец. А когда я сфотографировал готовый панцирь и разместил в интернете, мне прислали с Украины фото точно такого же, X-XII века», - рассказал мастер клуба военно-исторической реконструкции «Засека» Андрей Давыдов.

Пензенское средневековье можно попробовать и на вкус.

Тысячи людей побывали на фестивале, который длился до позднего вечера.