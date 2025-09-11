История

История Пензы: Улицу Комсомольскую переименовали в честь Пархоменко

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Всем известно, что улица Комсомольская находится в Заводском районе. Однако до 1955 года такое же название носила улочка в Маньчжурии, пока ее не переименовали в честь командира Майкопской кавалерийской дивизии Александра Пархоменко.

Будущий военачальник родился в 1886 году в семье бедных крестьян-батраков. Из-за того что семья влачила нищенское существование, Пархоменко смог закончить только 2 класса начальной школы - в то время во многих гимназиях было платное образование. За всю оставшуюся жизнь больше он нигде не учился.

С детства Александру Яковлевичу пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Но все изменилось в один миг весной 1916 года. Пархоменко забрали на фронт, где он раскрыл свой полководческий талант во время Брусиловского прорыва.

После Октябрьской революции Александр Яковлевич возглавил Майкопскую кавалерийскую дивизию. Сослуживцы называли его «всадником без головы», поскольку он нередко бросался в самоубийственные штыковые атаки. Судьба берегла Пархоменко недолго.

В конце 1920 года начдива отправили воевать с повстанческой армией Нестора Махно на Украину. Там он и нашел свою смерть. В один из январских дней 1921 года части анархистов случайно наткнулись на штаб Майкопской дивизии. Завязалась серьезная схватка, в ходе которой Пархоменко попал в плен и был расстрелян.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте