История Пензы: Улицу Комсомольскую переименовали в честь Пархоменко

11.09.2025 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Всем известно, что улица Комсомольская находится в Заводском районе. Однако до 1955 года такое же название носила улочка в Маньчжурии, пока ее не переименовали в честь командира Майкопской кавалерийской дивизии Александра Пархоменко.

Будущий военачальник родился в 1886 году в семье бедных крестьян-батраков. Из-за того что семья влачила нищенское существование, Пархоменко смог закончить только 2 класса начальной школы - в то время во многих гимназиях было платное образование. За всю оставшуюся жизнь больше он нигде не учился.

С детства Александру Яковлевичу пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Но все изменилось в один миг весной 1916 года. Пархоменко забрали на фронт, где он раскрыл свой полководческий талант во время Брусиловского прорыва.

После Октябрьской революции Александр Яковлевич возглавил Майкопскую кавалерийскую дивизию. Сослуживцы называли его «всадником без головы», поскольку он нередко бросался в самоубийственные штыковые атаки. Судьба берегла Пархоменко недолго.

В конце 1920 года начдива отправили воевать с повстанческой армией Нестора Махно на Украину. Там он и нашел свою смерть. В один из январских дней 1921 года части анархистов случайно наткнулись на штаб Майкопской дивизии. Завязалась серьезная схватка, в ходе которой Пархоменко попал в плен и был расстрелян.