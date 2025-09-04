История Пензы: Особняк на Московской приобрел состоятельный предприниматель

04.09.2025 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 60 на улице Московской заметно выделяется на фоне остальных строений - в первую очередь благодаря необычному декору и симпатичным оконным наличникам.

Усадьбу возвели в середине XIX века, принадлежала она дворянину Арапову - правда, до поры до времени. В 1873 году владелец трагически погиб на охоте, и его родственники продали дом. Внушительный особняк приобрел купец Карпов - один из богатейших людей Пензы.

Предприниматель вел крупный бизнес в Городищенском уезде - торговал лесом и строительными материалами. Там Карпов возвел несколько пристаней, а к концу XIX века открыл стекольный завод. Деньги у него водились, так что именно он украсил здание на Московской, 60, прекрасной лепниной. Судя по всему, купец сильно тяготел к роскоши.

Коммерсант жил на широкую ногу: пил дорогое вино, ходил в золотых перстнях, любил путешествовать. За границей он и нашел свою смерть: 7 июля 1910 года, во время пребывания в Берлине, случился инфаркт, спасти жизнь врачам не удалось. Уже через несколько дней тело доставили в Пензу и похоронили на Мироносицком кладбище.

Строение по наследству перешло к сыновьям купца, которые продолжили дело отца. Жили они все раздельно, а здание на Московской сдавали в аренду.