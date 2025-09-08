Сетевое издание|18+|Понедельник|8 сен 2025|08:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |

История

История Пензы: Вещи пензенцев оказались в частных коллекциях по всему миру

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первый комиссионный магазин в Пензе открылся в 1922 году. Он размещался в доме № 64 на улице Московской. В нем не только торговали антиквариатом и драгоценностями - по сути, магазин отчасти выполнял и функции ломбарда. Сюда в поисках легких денег пензенцы несли все подряд, а именно одежду, кольца, граммофоны, хрусталь и даже мебель.

Вещи можно было выкупить обратно в течение 3 дней. Если по истечении этого срока человек не приходил, сданное имущество выставлялось на торги. Порой за сущий бесценок можно было приобрести поистине редкие вещи, например часы фирмы Буре или дорогой сервиз.

Здесь главным было поймать удачу и успеть первым выкупить понравившийся товар, пока на него не позарился другой. Такие комиссионки часто выручали пензенцев в голодные годы. После двух революций и Гражданской войны некоторым людям было практически не на что жить, вот они и несли свое имущество на продажу.

Пензенский антиквариат уже давно разошелся по всей стране, а может, даже и по миру. В эпоху индустриализации драгоценности тоннами уходили за границу, и многие вещи ныне находятся в частных коллекциях. Как только НЭП закончился, все комиссионки закрыли, частная торговля попала под запрет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте