История Пензы: Вещи пензенцев оказались в частных коллекциях по всему миру

08.09.2025 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первый комиссионный магазин в Пензе открылся в 1922 году. Он размещался в доме № 64 на улице Московской. В нем не только торговали антиквариатом и драгоценностями - по сути, магазин отчасти выполнял и функции ломбарда. Сюда в поисках легких денег пензенцы несли все подряд, а именно одежду, кольца, граммофоны, хрусталь и даже мебель.

Вещи можно было выкупить обратно в течение 3 дней. Если по истечении этого срока человек не приходил, сданное имущество выставлялось на торги. Порой за сущий бесценок можно было приобрести поистине редкие вещи, например часы фирмы Буре или дорогой сервиз.

Здесь главным было поймать удачу и успеть первым выкупить понравившийся товар, пока на него не позарился другой. Такие комиссионки часто выручали пензенцев в голодные годы. После двух революций и Гражданской войны некоторым людям было практически не на что жить, вот они и несли свое имущество на продажу.

Пензенский антиквариат уже давно разошелся по всей стране, а может, даже и по миру. В эпоху индустриализации драгоценности тоннами уходили за границу, и многие вещи ныне находятся в частных коллекциях. Как только НЭП закончился, все комиссионки закрыли, частная торговля попала под запрет.