История

История Пензы: Благодаря эпохе НЭПа Пенза преобразилась

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

НЭП (новая экономическая политика, проводившаяся с 1921 по 1928 годы в Советской России и СССР - Прим. редакции) - удивительная страница в истории страны. Когда Ленин разрешил частную торговлю, повсюду стали появляться необычные магазины и компании. На Московской, 62, к примеру, открылась строительная фирма. Называлась она «Горстрой» и предлагала целый спектр услуг.

В частности, организация была готова построить любое здание - от жилого до хозяйственного. Кроме того, фирма занималась обустройством канализации, водопровода, возведением гидротехнических сооружений, а именно шлюзов и плотин. За отдельную плату заказчику, помимо всего прочего, могли сделать капитальный ремонт или составить проект, например, дачи. Можно предположить, что благодаря этой компании Пенза изменилась.

Судя по всему, «Горстрой» процветал, ведь в числе его клиентов был даже Государственный банк. Финансовое учреждение заключило контракт на капитальный ремонт одного из зданий. Об отличном исполнении написали даже в местной прессе: «Помещения заново отремонтированы, выкрашены стены, восстановлены паркетные полы, исправлены лестницы».

Как несложно догадаться, стоили такие услуги дорого: порой речь шла о десятках тысяч рублей - по тем временам это огромные деньги. А в 1987 году здание на Московской, 62, поставили под охрану как памятник архитектуры регионального значения - во многом из-за шикарной плитки на фасаде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте