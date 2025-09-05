История Пензы: Благодаря эпохе НЭПа Пенза преобразилась

05.09.2025 | 07:36

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

НЭП (новая экономическая политика, проводившаяся с 1921 по 1928 годы в Советской России и СССР - Прим. редакции) - удивительная страница в истории страны. Когда Ленин разрешил частную торговлю, повсюду стали появляться необычные магазины и компании. На Московской, 62, к примеру, открылась строительная фирма. Называлась она «Горстрой» и предлагала целый спектр услуг.

В частности, организация была готова построить любое здание - от жилого до хозяйственного. Кроме того, фирма занималась обустройством канализации, водопровода, возведением гидротехнических сооружений, а именно шлюзов и плотин. За отдельную плату заказчику, помимо всего прочего, могли сделать капитальный ремонт или составить проект, например, дачи. Можно предположить, что благодаря этой компании Пенза изменилась.

Судя по всему, «Горстрой» процветал, ведь в числе его клиентов был даже Государственный банк. Финансовое учреждение заключило контракт на капитальный ремонт одного из зданий. Об отличном исполнении написали даже в местной прессе: «Помещения заново отремонтированы, выкрашены стены, восстановлены паркетные полы, исправлены лестницы».

Как несложно догадаться, стоили такие услуги дорого: порой речь шла о десятках тысяч рублей - по тем временам это огромные деньги. А в 1987 году здание на Московской, 62, поставили под охрану как памятник архитектуры регионального значения - во многом из-за шикарной плитки на фасаде.