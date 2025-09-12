История Пензы: Улица в Маньчжурии названа в честь Станюковича

12.09.2025 | 07:41

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несмотря на то что дворяне в СССР считались врагами трудового народа, некоторых представителей благородного сословия большевики все же ценили и уважали. К примеру, имя писателя Константина Станюковича носят улицы в разных городах России. Пенза не исключение. Именем Станюковича названа одна из улиц в микрорайоне Маньчжурия.

Литератор прославился своими произведениями о военно-морском флоте. Казалось, сама судьба с детства определила за него будущую профессию. Станюкович рос в семье коменданта севастопольского порта и потому был неразрывно связан с морем. Писатель часто приходил в гавань и подолгу с интересом наблюдал за чужеземными кораблями.

Когда началась Крымская война и английские солдаты вплотную приблизились к черноморской цитадели, 11-летний Костя стал связным между руководством порта и защищавшими его частями. Впоследствии это сильно повлияло на творчество писателя, и свои произведения он посвятил по большей части именно боевым действиям.

Уже в 1859 году выходит его первое дебютное стихотворение «Отставной солдат», снискавшее огромный успех по всей стране. Затем Константин Михайлович порадовал читателей произведениями «Американская дуэль», «Мрачный штурман» и «Максимка», по мотивам которого в 1952 году был снят художественный фильм.

Незадолго до своего 60-летия Константин Станюкович тяжело заболел. Он ездил на лечение в Италию, но это не помогло. Писатель начал стремительно слепнуть, а в мае 1903 года скоропостижно скончался.