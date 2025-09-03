История Пензы: Из-за наплыва покупателей деньги не умещались в кассу универмага

03.09.2025 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня торговые центры находятся практически на каждом шагу, а раньше единственным центральным магазином был универмаг. Когда-то он размещался на месте дома № 82 на улице Московской.

Выглядело строение не так впечатляюще, как современные ТЦ, но только здесь можно было приобрести дефицитные товары. В послевоенные годы редкостью считались даже обыкновенные табуреты и стулья, не говоря уж об одежде.

В начале 50-х годов прошлого века тут выстраивались гигантские очереди, продавцы работали в 2 смены, нередко их заставляли торговать и на улице.

«Завхоз выносил стол и коробки с товарами, а мы стояли на улице и продавали, - рассказывала заведующая секцией посудных изделий Нина Осина. - Народ толкался, хватал все подряд, многие лезли без очереди - настолько у людей не хватало вещей. Денег в первые годы универмаг зарабатывал много. Купюры не умещались в кассовый аппарат, мы укладывали их в мешки и фанерные ящики».

В центральном магазине города состоялись первые недели моды в Пензе. В качестве моделей в новых платьях дефилировали сами продавцы.

Ближе к середине 50-х годов прошлого века начали строить новый универмаг, а старое здание пустили под снос. На его месте решили возвести жилой дом. Так и канул в Лету некогда самый известный магазин Пензы.