История Пензы: Зловонную речку в центре города замуровали в трубы

10.09.2025 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Раньше центр города на две части разделяла не только Базарная площадь, но и небольшая речушка Шелаховка. Она текла через весь город и впадала в Суру, пересекая улицу Московскую около современной площади Ленина.

Окажись мы в прошлом, сильно удивились бы очертаниям старого города. Шелаховка брала свое начало из родников на Поповой горе (примерно в том месте, где сейчас установлен «Самовар»), стекала с горы на Большую Федоровку (ныне улица Пушкина) и уже далее впадала в Суру.

Пензенцам она доставляла массу неудобств, в первую очередь с уличным движением. Через речку приходилось строить мосты, укреплять берега. В конце концов Шелаховка так всех замучила, что мэрия постановила заключить ее в трубы. Причем повод нашелся весомый.

В октябре 1891 года коммунальщики провели здесь инспекцию и оставили вот такой отчет: «Шелаховка служит приемником грязных вод, обыватели сливают в нее всевозможные нечистоты. Под влиянием жары все это разлагается, причиняя сильное зловоние. Такая открытая клоака в самом центре города, у места, где продаются продукты, есть вопиющее зло в санитарном отношении и может служить источником распространения заболеваний».

В результате речушку замуровали в трубы. Она и сегодня течет по своему старому руслу и впадает в Суру ровно под «Ростком». Летом Шелаховка намывает целый остров песка и грязи.