История

История Пензы: Горожане покупали посуду в необычном месте

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Изначально строение № 66 на Московской строилось как жилая усадьба. Но поскольку улица купеческая, то и дому было суждено стать очередным крупным магазином.

Чего в нем только не было! В 80-х годах XIX века тут располагалась даже небольшая гостиница, однако дореволюционным пензенцам строение было больше знакомо как магазин обуви. Его организовал купец Дмитриев. Судя по рекламе, зимой самым ходовым товаром были валенки и диковинные ныне сапоги с енотовой шерстью.

Кроме того, здесь также можно было приобрести женские туфли, полуботинки, штиблеты и чешки. Дороже всего стоила детская обувь - ее привозили из Москвы.

Однако магазин был не единственным. На 2-м этаже размещалась мебельная лавка, где торговали далеко не мебелью. В рекламной афише так и написано: «В наличии разнообразный выбор посуды, фарфора, хрусталя, фаянса и ламп, а также ножи, вилки, сахарницы и чайные сервизы».

Мебель, конечно, присутствовала, но, судя по всему, больший доход приносила именно продажа посуды.

Здание, известное всем сейчас, не дореволюционной постройки. В 1989 году дом частично обрушился, его начали спешно реставрировать и во избежание новых обвалов решили возвести все с нуля.

