В Пензенской области вдовец получил условный срок за неуплату алиментов

28.08.2020 | 08:05

В Пензенской области к уголовной ответственности привлекли злостного неплательщика алиментов.

«В Никольском отделении судебных приставов УФССП России по Пензенской области находятся 2 исполнительных документа, обязывающих 36-летнего мужчину платить алименты на содержание сыновей 8 и 10 лет (по 1/6 части заработка. Мама деток скончалась ранее и даже факт того, что дети живут у сторонних людей, не отрезвляет отца», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина не работает, живет с престарелой матерью на ее пенсию, и никакой материальной помощи детям не оказывает. К настоящему времени сумма долга по алиментам достигла 300 тысяч рублей.

Ранее гражданина неоднократно привлекали к административной ответственности, назначали обязательные работы и арест. Поскольку и это не возымело действия, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Рассмотрев его, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

«Но до настоящего времени к отбытию обязательных работ мужчина не приступил, поэтому по двум протоколам судом вынесен приговор в виде 7 и 10 суток административного ареста», - уточнили в пресс-службе УФССП.