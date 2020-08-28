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Общество

В Пензенской области вдовец получил условный срок за неуплату алиментов

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В Пензенской области к уголовной ответственности привлекли злостного неплательщика алиментов.

«В Никольском отделении судебных приставов УФССП России по Пензенской области находятся 2 исполнительных документа, обязывающих 36-летнего мужчину платить алименты на содержание сыновей 8 и 10 лет (по 1/6 части заработка. Мама деток скончалась ранее и даже факт того, что дети живут у сторонних людей, не отрезвляет отца», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина не работает, живет с престарелой матерью на ее пенсию, и никакой материальной помощи детям не оказывает. К настоящему времени сумма долга по алиментам достигла 300 тысяч рублей.

Ранее гражданина неоднократно привлекали к административной ответственности, назначали обязательные работы и арест. Поскольку и это не возымело действия, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Рассмотрев его, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

«Но до настоящего времени к отбытию обязательных работ мужчина не приступил, поэтому по двум протоколам судом вынесен приговор в виде 7 и 10 суток административного ареста», - уточнили в пресс-службе УФССП.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото r58.fssp.gov.ru
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Гость||

Ему это и надо было. На зоне кормят бесплатно, работать не надо, ночлег тоже бесплатно, за счёт бюджета за счёт налогоплательщиков. КаРоЧе мы их содержим.

Гость||

Если сознательно делает все описанные поступки, расстреливать таких надо. Зачем нужны паразиты!

Гость||

А с может его на органы продать? Все какая польза от паразита

Имя: Гость
Комментарий:

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