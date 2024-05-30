Когда после уплаты долга можно покинуть страну?

30.05.2024 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Был должником, но все уплатил и приставы больше не имеют ко мне претензий. Как скоро я могу выехать за пределы страны?

Ответ юриста

Покинуть страну вы можете сразу же, как только сведения о снятии запрета поступят в пограничную службу. Процесс не занимает много времени.

Согласно статье 67 федерального закона «Об исполнительном производстве», служба приставов, получив информацию об уплате, автоматически ее проверяет, а затем выносит постановление.

«Копии постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, о снятии данного ограничения направляются судебным приставом-исполнителем должнику не позднее дня, следующего за днем их вынесения», - говорится в части 10 данной статьи.

В пограничную службу сведения приходят в течение дня.