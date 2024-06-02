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Общество

Пензенцев возмутили неработающие кондиционеры в новых троллейбусах

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С приходом жары пензенские группы в социальных сетях наполнились жалобами на неработающие кондиционеры в общественном транспорте.

Особенное негодование у жителей областного центра вызывает жара в троллейбусах, оснащенных оборудованием для охлаждения воздуха.

«Почему в новых троллейбусах и автобусах не включают кондиционеры?», «Вчера-сегодня на улице за 30 градусов. Троллейбусы как ездили с форточками, так и ездят. Автобусы - аналогичная ситуация. Какая должна быть температура окружающей среды, чтобы в общественном транспорте заработал климат-контроль?» - возмутились горожане на странице группы «Подслушано Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На их обращение ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

«Перевозчику троллейбусных маршрутов рекомендовано включать систему кондиционирования в транспортных средствах при температуре в салоне выше +25 градусов», - сообщил он.

На замечание пользователей о том, что рекомендация - это не обязательство, и дальнейший вопрос, когда именно перевозчики включат оборудование, последовал ответ: это «произойдет при установлении соответствующих температурных значений в салоне троллейбуса».

На неработающие кондиционеры горожане жаловались и прошлым летом. Выяснилось, что в некоторых новых троллейбусах система кондиционирования неисправна, ремонт должен был сделать завод-изготовитель в рамках гарантии.

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