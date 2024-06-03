Пензенская область стала 50-й в рейтинге благосостояния семей

03.06.2024 | 07:52

Пензенская область заняла 50 место среди 85 регионов России по благосостоянию семей за 2023 год. Расчет провели эксперты ria.ru.

Рейтинг рассчитывался на основании данных Росстата. Специалисты вычислили потенциально возможный остаток семьи с одним или двумя детьми денежных средств семьи после минимальных расходов.

Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.

По итогам 2023 года в Пензенской области у семьи, в которой растут двое детей, после вычета минимальных расходов остается 35 119 рублей, с одним ребенком - 49 696 руб.

Возглавляет рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ - там в семье с двумя детьми после минимальных расходов 141 260 рублей. За ним идет Москва, где остаток составляет 102 079 рублей.

На последней строчке - Кабардино-Балкария, где в семье с одним ребенком остается 16 712 рублей, а родители, воспитывающие двух наследников, остаются в минусе - у них недостает 1 732 рублей.

Составители рейтинга уточнили, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку учесть все потребности отдельной семьи официальная статистика не может, однако ниже эти затраты быть не могут. Поэтому остаток средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.