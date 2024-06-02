Жители Пензенской области будут больше платить за ЖКУ

02.06.2024 | 09:52

С 1 июля тарифы на ЖКУ повысятся в среднем на 10%. Индекс изменения платы на 2024-й был утвержден Правительством РФ еще в ноябре 2023 года.

В документе указываются допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины определяемых индексов на период до 2028-го.

Услуги подорожают в связи с изменяющимися параметрами рынка.

«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Ведь цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года», - отметил в беседе с изданием «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Подорожают тарифы на электричество, воду и газ. Следующая индексация планируется в 2025-м, по расчетам Минэкономразвития она составит 5,7%. В 2026-м плата за ЖКУ повысится еще на 4%.

В последний раз тарифы на коммунальные услуги поднимали в 2022-м: с 1 июля и с 1 декабря. Повторную индексацию объяснили необходимостью обеспечить непрерывную работу и развитие сферы ЖКХ по всей стране.

В Пензенской области максимальная индексация в июле составила 3,4%, а в декабре показатель был выше: по муниципальным образованиям - 11%, а в Пензе - 12%.