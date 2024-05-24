Пензячка украла деньги у одной подруги, чтобы отдать долг другой

24.05.2024 | 16:59

21-летняя пензячка обокрала подругу, с которой была знакома 6 лет, и теперь предстанет перед судом.

По версии следствия, в ночь на 6 апреля в квартире на улице Кордон Студеный собралась компания из 7 человек, чтобы отметить день рождения хозяйки, в том числе ее подруга со студенческой скамьи. Владелица жилья поделилась с ней радостью: она получила 10 тысяч рублей премиальных, да и в шкатулке, стоящей в спальне, имеются сбережения.

Девушка выслушала финансовые откровения и сопоставила с собственной ситуацией. Она задолжала 30 тысяч одной из участниц застолья, которая уже напомнила о необходимости вернуть деньги.

Когда хозяйка с гостями вышли на улицу покурить, она прошла в спальню и взяла из деревянной шкатулки 16 тысяч рублей. Затем залезла в хозяйскую сумку, лежавшую на обувной полке, и нашла там еще 14 тысяч. Собранного как раз хватало, чтобы рассчитаться с долгом.

Когда гости вернулись за стол, воровка отдала деньги кредиторше. Через 2 дня хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили подозреваемую. Та полностью возместила подруге ущерб, однако встречи со служителями Фемиды уже не избежать.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.