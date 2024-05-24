Сетевое издание|18+|Пятница|24 мая 2024|20:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячка украла деньги у одной подруги, чтобы отдать долг другой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


21-летняя пензячка обокрала подругу, с которой была знакома 6 лет, и теперь предстанет перед судом.

По версии следствия, в ночь на 6 апреля в квартире на улице Кордон Студеный собралась компания из 7 человек, чтобы отметить день рождения хозяйки, в том числе ее подруга со студенческой скамьи. Владелица жилья поделилась с ней радостью: она получила 10 тысяч рублей премиальных, да и в шкатулке, стоящей в спальне, имеются сбережения.

Девушка выслушала финансовые откровения и сопоставила с собственной ситуацией. Она задолжала 30 тысяч одной из участниц застолья, которая уже напомнила о необходимости вернуть деньги.

Когда хозяйка с гостями вышли на улицу покурить, она прошла в спальню и взяла из деревянной шкатулки 16 тысяч рублей. Затем залезла в хозяйскую сумку, лежавшую на обувной полке, и нашла там еще 14 тысяч. Собранного как раз хватало, чтобы рассчитаться с долгом.

Когда гости вернулись за стол, воровка отдала деньги кредиторше. Через 2 дня хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Правоохранители быстро установили подозреваемую. Та полностью возместила подруге ущерб, однако встречи со служителями Фемиды уже не избежать.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте