Пензенцу пришлось вспомнить о дочери, чтобы не лишиться машины

28.05.2024 | 13:26

42-летний пензенец заплатил 17-летней дочери более полумиллиона рублей из страха потерять автомобиль.

Мужчина не трудился официально и не заботился о ребенке, хотя должен был ежемесячно отдавать на его содержание 1/4 от всех видов заработка.

Когда сумма долга стала внушительной, пензенца привлекли к административной ответственности и назначили ему 20 часов обязательных работ. Но и после этого горожанин не вспомнил о своих родительских обязанностях.

«Судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль марки Toyota Corolla Fielder, на который был наложен арест и было вручено требование о его изъятии и передаче на реализацию в счет погашения задолженностей», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Испугавшись остаться пешеходом, мужчина нашел деньги и полностью выплатил задолженность.

Ранее жителя Пачелмского района арестовали за нежелание заботиться о 13-летнем сыне. Он задолжал ребенку более 650 000 рублей.