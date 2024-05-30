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Из жизни

Бессоновец выплатил алименты ради спасения квартиры в Тюмени

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Житель Бессоновского района выплатил долг по алиментам и теперь со спокойной совестью может смотреть в глаза своего несовершеннолетнего ребенка, сообщили в областном управлении ФССП России.

Перечислить деньги 12-летней дочери его вынудили приставы.

По решению суда мужчина должен отдавать на содержание ребенка половину заработка. Однако он переводил меньше и накопил задолженность в размере более 1 миллиона рублей.

За дело взялись приставы. Они выяснили, что у бессоновца есть квартира в центре Тюмени, и наложили на нее арест.

«Получив соответствующий документ, мужчина незамедлительно принял для себя единственно верное решение - погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - рассказали в управлении.

Ранее желание продать квартиру вынудило жителя Заречного выплатить долги по кредиту. Он накопил их на сумму более 500 тысяч рублей, и приставы наложили запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

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Источник — фото pixabay.com
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