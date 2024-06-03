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Общество

Полицейские показали школьникам, как работают служебные собаки

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Пензенские полицейские устроили экскурсию для школьников в центр кинологической службы. Они рассказали детям, как собаки помогают сотрудникам находить наркотики, взрывчатку и задерживать преступников.

Полицейские показали школьникам, как работают служебные собаки

«Основная цель данного мероприятия - предостережение молодежи от участия в торговле запрещенными веществами, а также привлечение внимания к проблеме наркомании и ее последствий», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Во время экскурсии ветераны-кинологи поделились своими воспоминаниями о службе в Афганистане, продемонстрировали ребятам, как собаки выполняют разные команды и ищут опасные предметы, рассказали о работе кинологов и дали погладить животных.

Полицейские показали школьникам, как работают служебные собаки

В центре несут службу немецкие, бельгийские овчарки и лабрадоры.

Полицейские показали школьникам, как работают служебные собаки

«В ходе общения гости интересовались у полицейских, как правильно кормить, воспитывать и тренировать собак. Перед отъездом ребята посетили места содержания животных, изучили их распорядок дня, а также поблагодарили сотрудников полиции за интересную экскурсию», - отметили в УМВД.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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