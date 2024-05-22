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Из жизни

Бессоновский лихач забыл о штрафах и оказался под арестом

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36-летний житель Бессоновского района проигнорировал штрафы за нарушение правил дорожного движения, не придал значения постановлению суда и в итоге оказался за решеткой.

Бессоновец получил 4 штрафа за превышение скорости. Нарушения зафиксировали дорожные камеры. Когда пришли квитанции из ГИБДД, автомобилист оставил их без внимания. По истечении срока оплаты дело передали судебным приставам.

«В отношении гонщика был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Суд, рассмотрев протокол, признал мужчину виновным и назначил ему 80 часов обязательных работ», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Об обязанности трудиться на благо общества мужчина забыл, хотя ему и разъяснили все последствия уклонения от наказания.

Тогда пристав составил административный протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от отбывания обязательных работ), а суд дал бессоновцу возможность подумать, назначив 8 суток ареста.

«УФССП России по Пензенской области напоминает о необходимости своевременно оплачивать имеющиеся задолженности», - обратились к гражданам приставы.

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