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Общество

В Пензенской области собираются внедрить новый вид выплат семьям

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В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит постановление, утверждающее порядок выплат гражданам и их семьям, которые переселяются в сельскую местность.

Документ касается иностранцев, жителей других субъектов РФ и Сурского края. Под сельской местностью в нем понимаются территориальные образования с численностью населения не менее 3 000 человек, имеющие промышленные и перерабатывающие предприятия или иные крупные объекты социально-экономической инфраструктуры, а также сельсоветы Пензенской области.

В случае если гражданин и его семья решили жить и работать в селе, им предполагается оказывать материальную поддержку. Для этого необходимо заключить договор с центром трудовой миграции.

«Финансовая поддержка при переселении предоставляется в виде единовременной выплаты (оплата стоимости проезда к месту жительства, суточные расходы на время следования на одного человека за каждый день нахождения в пути и оплата провоза имущества гражданина и членов его семьи к новому месту жительства) и ежемесячных выплат (ежемесячное денежное пособие гражданину и каждому члену его семьи и оплата расходов по найму жилого помещения)», - гласит документ.

Указывается и размер выплат:

- возмещение транспортных расходов - не более 1 000 рублей на человека;

- оплата провоза имущества - не более 10 000 рублей на человека;

- возмещение расходов за наем жилья - не более 100 рублей в сутки на человека (финансирование планируют осуществлять в течение 6 месяцев);

- подъемные - 5 442 рубля на человека (в течение 6 месяцев с даты регистрации по новому месту жительства).

Финансирование и контроль за исполнением постановления поручат региональному министерству труда, социальной защиты и демографии.

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