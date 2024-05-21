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Из жизни

Житель Пачелмского района лишился свободы из-за долга

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Житель Пачелмского района попал под арест за долги перед 13-летним сыном.

По решению суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать алименты на ребенка в размере 1/4 части заработка, но долгое время не делал этого. В результате накопилось более 650 000 рублей долга.

Судебный пристав составил административный протокол на сельчанина. Районный суд рассмотрел материалы и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

От долга это отца не избавит: после выхода на свободу он обязан будет погасить его.

«В случае невыплаты алиментов мужчину уже привлекут к уголовной ответственности», - предупредили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

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