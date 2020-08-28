В Пензе констатировали нехватку парковочных мест

28.08.2020 | 12:01

Тема стоянок автомобилей в центре города обсуждалась на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 28 августа.

«Наша позиция такова: хранение транспорта в центре города целый день - ненормальная ситуация. Центр никогда не вместит всех желающих. Мы видим, что бывает, когда нет ни одного парковочного места и люди начинают парковаться на обочинах, создавая помехи движению», - обозначил проблему мэр Пензы Андрей Лузгин.

Один из народных избранников поинтересовался, что будет с автомобилями, владельцы которых сейчас оставляют их в верхней части Московской улицы, после того как эта зона станет пешеходной.

В ответ мэр напомнил, что, во-первых, рядом расположен платный паркинг, а во-вторых, на улицах Карла Маркса и Лермонтова имеются бесплатные места для стоянки машин.

«У людей возникла привычка бросать автомобили там, где они считают нужным, не интересуясь удобствами окружающих. Вопрос наличия платных и бесплатных мест весьма дискуссионный. Почему все желающие должны парковаться бесплатно? Если мы хотим, чтобы центр был удобным, нужно находить выход - либо платная парковка, либо ограничение стоянки по времени. По одному из этих вариантов мы, очевидно, пойдем», - подвел итог Андрей Лузгин.

Он добавил, что сейчас рассматривается организация стоянки на улице Злобина, чтобы люди могли через мост попасть на набережную.

«Но это предложение нужно тщательно рассматривать и обсуждать», - уточнил мэр.

Тему завершил глава города Владимир Мутовкин.

«Мнения горожан, которые обращаются ко мне с этими проблемами, диаметрально противоположны. Одни говорят, что все места в центре должны быть бесплатными. Другие вообще просят сделать платным въезд в центр. Эти мнения надо тщательно изучать и на их основании принимать решение», - резюмировал он.