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Общество

В Пензе констатировали нехватку парковочных мест

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Тема стоянок автомобилей в центре города обсуждалась на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 28 августа.

«Наша позиция такова: хранение транспорта в центре города целый день - ненормальная ситуация. Центр никогда не вместит всех желающих. Мы видим, что бывает, когда нет ни одного парковочного места и люди начинают парковаться на обочинах, создавая помехи движению», - обозначил проблему мэр Пензы Андрей Лузгин.

Один из народных избранников поинтересовался, что будет с автомобилями, владельцы которых сейчас оставляют их в верхней части Московской улицы, после того как эта зона станет пешеходной.

В ответ мэр напомнил, что, во-первых, рядом расположен платный паркинг, а во-вторых, на улицах Карла Маркса и Лермонтова имеются бесплатные места для стоянки машин.

«У людей возникла привычка бросать автомобили там, где они считают нужным, не интересуясь удобствами окружающих. Вопрос наличия платных и бесплатных мест весьма дискуссионный. Почему все желающие должны парковаться бесплатно? Если мы хотим, чтобы центр был удобным, нужно находить выход - либо платная парковка, либо ограничение стоянки по времени. По одному из этих вариантов мы, очевидно, пойдем», - подвел итог Андрей Лузгин.

Он добавил, что сейчас рассматривается организация стоянки на улице Злобина, чтобы люди могли через мост попасть на набережную.

«Но это предложение нужно тщательно рассматривать и обсуждать», - уточнил мэр.

Тему завершил глава города Владимир Мутовкин.

«Мнения горожан, которые обращаются ко мне с этими проблемами, диаметрально противоположны. Одни говорят, что все места в центре должны быть бесплатными. Другие вообще просят сделать платным въезд в центр. Эти мнения надо тщательно изучать и на их основании принимать решение», - резюмировал он.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

во-первых, рядом расположен платный паркинг
а когда места на платном паркинге кончатся, где ставить?

penzainform.ru писал(a):

а во-вторых, на улицах Карла Маркса и Лермонтова имеются бесплатные места
да конечно, там кругом знаки о запрете парковки

Гость||

Слово-то какое ввернули в заголовок. Нет бы просто написать, что признали.

Гость||

Все парковки в городе должны быть ПЛАТНЫМИ! Бесплатные места только для транспортных средств под управлением инвалидов и транспортных средств осуществляющих перевозку инвалидов. ВСЁ! Город - это история про общественный транспорт. Именно экологически чистый общественный электротранспорт должен быть в приоритете!

Гость||

Гость писал(a):

Слово-то какое ввернули в заголовок. Нет бы просто написать, что признали.
И фотка удачная.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.08.2020 12:21|

Слово-то какое ввернули в заголовок. Нет бы просто написать, что признали.

признают вину, а это факт, так что все правильно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы видим, что бывает, когда нет ни одного парковочного места и люди начинают парковаться на обочинах
мутовкин! они паркуются на тротуаре! ты этого не видишь?

Гость||

Гость писал(a):

Все парковки в городе должны быть ПЛАТНЫМИ! Бесплатные места только для транспортных средств под управлением инвалидов и транспортных средств осуществляющих перевозку инвалидов. ВСЁ! Город - это история про общественный транспорт. Именно экологически чистый общественный электротранспорт должен быть в приоритете!
Гость писал(a):
Все парковки в городе должны быть ПЛАТНЫМИ! Бесплатные места только для транспортных средств под управлением инвалидов и транспортных средств осуществляющих перевозку инвалидов. ВСЁ! Город - это история про общественный транспорт. Именно экологически чистый общественный электротранспорт должен быть в приоритете!
Пишет пешеход, который авто видел только по телевизору или бабушка, которая в 70 лет еще и девственница.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ответ мэр напомнил, что, во-первых, рядом расположен платный паркинг
Пензенские автомобилисты гноем исходят из-за 20 рублей за 1 час на платных муниципальных парковках. А тут частный паркинг. Уровень цен повыше. А значит и гноя больше будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Другие вообще просят сделать платным въезд в центр.
Это те кто там живет, наверное, надеются что для них будет бесплатно.

Гость||

Классный котяра.

Гость||

Гость писал(a):

Пишет пешеход, который авто видел только по телевизору или бабушка, которая в 70 лет еще и девственница.
Проблема не в бабушках, девственницах, пешеходах и телевизорах. Проблема в полном отрыве от реальности автомобилистов. Даже мэр вам деликатно вам намекает что вы ку-ку:

penzainform.ru писал(a):

«У людей возникла привычка бросать автомобили там, где они считают нужным, не интересуясь удобствами окружающих. Вопрос наличия платных и бесплатных мест весьма дискуссионный. Почему все желающие должны парковаться бесплатно? Если мы хотим, чтобы центр был удобным, нужно находить выход - либо платная парковка, либо ограничение стоянки по времени. По одному из этих вариантов мы, очевидно, пойдем», - подвел итог Андрей Лузгин.

Гость||

Гость писал(a):

Пишет пешеход, который авто видел только по телевизору или бабушка, которая в 70 лет еще и девственница.
а ты сам то не 70 летний девственник? народ интересуется

Гость||

Гость писал(a):

а ты сам то не 70 летний девственник? народ интересуется
я Гарфилд

Гость||

Гость писал(a):

Все парковки в городе должны быть ПЛАТНЫМИ!
отменяйте транспортный налог, акциз на топливо и делайте все парковки платные. А пока я плачу налоги, акцизы, штрафы, буду ставить так, как захочу в соответствии с тем, что не запрещено законом

Гость||

Гость писал(a):

а ты сам то не 70 летний девственник? народ интересуется
Если тёрся попой о ручник это считается?

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Имя: Гость
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