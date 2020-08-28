Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|16:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стало известно, кто в школе получит бесплатный завтрак, а кто - обед

Печать

Тему бесплатного питания младших школьников обсудили депутаты на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 28 августа.

Одного из депутатов заинтересовало, какие горячие блюда могут входить в завтрак. Начальник управления образования города Юрий Голодяев не задумываясь перечислил: «Каша, омлет, запеканка, выпечка».

Он уточнил: с 1 либо 2 сентября (в зависимости от того, когда в школе начнется учебный год) школьники, занимающиеся в первую смену, бесплатно завтракают.

«То есть первоклассник приходит в школу, получает там завтрак и уходит домой?» - уточнил депутат. «Конечно, у них только четыре урока», - пояснил Юрий Голодяев.

Те, кто учится во вторую смену, будут получать либо завтрак, либо обед - по выбору родителей.

«Но чаще всего они заказывают обед», - добавил докладчик.

Поручение обеспечить учеников начальной школы бесплатным питанием дал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в январе 2020 года. 26 августа министр образования Пензенской области Александр Воронков разместил на своей странице в Instagram информацию: «Все ученики начальной школы будут получать бесплатный полноценный горячий завтрак».

На обеспечение младшеклассников горячим питанием Пензенская область получит из федерального бюджета в текущем году 193,4 млн рублей, в 2021-м - 476,1 млн, в 2020-м - 498,8 млн.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Директор?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте