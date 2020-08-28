Стало известно, кто в школе получит бесплатный завтрак, а кто - обед

28.08.2020 | 15:38

Тему бесплатного питания младших школьников обсудили депутаты на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 28 августа.

Одного из депутатов заинтересовало, какие горячие блюда могут входить в завтрак. Начальник управления образования города Юрий Голодяев не задумываясь перечислил: «Каша, омлет, запеканка, выпечка».

Он уточнил: с 1 либо 2 сентября (в зависимости от того, когда в школе начнется учебный год) школьники, занимающиеся в первую смену, бесплатно завтракают.

«То есть первоклассник приходит в школу, получает там завтрак и уходит домой?» - уточнил депутат. «Конечно, у них только четыре урока», - пояснил Юрий Голодяев.

Те, кто учится во вторую смену, будут получать либо завтрак, либо обед - по выбору родителей.

«Но чаще всего они заказывают обед», - добавил докладчик.

Поручение обеспечить учеников начальной школы бесплатным питанием дал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в январе 2020 года. 26 августа министр образования Пензенской области Александр Воронков разместил на своей странице в Instagram информацию: «Все ученики начальной школы будут получать бесплатный полноценный горячий завтрак».

На обеспечение младшеклассников горячим питанием Пензенская область получит из федерального бюджета в текущем году 193,4 млн рублей, в 2021-м - 476,1 млн, в 2020-м - 498,8 млн.